Un progetto per rendere più efficiente il sistema sanitario valdostano

Un gruppo di lavoro formato da tecnici e cittadini hanno elaborato un progetto per modernizzare il sistema sanitario valdostano fuoiri dai condizionamenti della politica. La proposta è stata presentata ieri, mercoledì 15 luglio, ed in altra parte del giornale pubblichiamo integralmente lo studio frutto di un lungo lavoro di ricerca e analisi.

"Speriamo che la nostra Regione arrivi preparata a questo appuntamento visto che, già in passato, opzioni simili non sono state raccolte mentre l’INAIL ha investito ingenti fondi a sostegno di progetti per nuovi Ospedali (o riconversioni) in tutta Italia", sottolineano i promotori del progetto.

Infatti stiamo gradualmente uscendo dalla fase di emergenza e dobbiamo scegliere come ripartire dimenticando però il motto più diffuso durante la pandemia e cioè tutto tornerà come prima. "No - è stato detto nel corso della presentazione presso salone della BccValdostana di Aosta - nulla dovrà essere come prima! Perché l’emergenza è stata aggravata da anni di politiche di tagli".