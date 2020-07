Gentile Direttore,

Secondo quanto riportato in un articolo apparso sul vostro sito, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione di Cervino SpA avrebbero chiesto al Presidente Maquignaz di non ripresentare la propria candidatura per il rinnovo del consiglio stesso. Desideriamo con la presente smentire con serenità il fatto.

Durante i consigli non si è discusso di nomine (argomento che in effetti non spetta a questo organo) ed inoltre la fiducia al Presidente da parte nostra non è mai mancata.