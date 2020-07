Gressan: L'artista Barbara Tutino dona un quadro al Comune

Si tratta di un dipinto realizzato su legno che raffigura un giovane giocatore di rebatta che salta di gioia per il punto appena segnato.

“Durante l’allestimento della mia mostra ospitata presso Maison Gargantua – dice Barbara Tutino – ho appreso della piccola esposizione permanente sul gioco della Rebatta che avrebbe dovuto essere inaugurata il 14 marzo e così ho deciso di creare un’opera che potesse essere inserita in quel contesto. Come ringraziamento all’amministrazione comunale per avermi dato la possibilità di esporre i miei quadri e, a seguito dell’emergenza sanitaria, di poter mantenere l’esposizione ancora per qualche mese.”

Il sindaco Michel Martinet e l’assessore all’istruzione e cultura Erika Guichardaz hanno quindi “ringraziato l’artista per questo gesto che, oltre ad arricchire il patrimonio delle opere d’arte di proprietà del Comune, è anche sintomo di sensibilità e vicinanza al nostro paese e alle nostre tradizioni.”

La mostra “il pianto della terra” dell’artista Barbara Tutino è allestita fino a metà agosto 2020, con i seguenti orari: venerdì e sabato 17-19 oppure su appuntamento.