Arrivano i vigilantes armati per tener lontani i bulli sporcaccioni da Place Deffeyes

Per togliere di mezzo una volta per tutte dai portici di Palazzo regionale gli sfaccendati e maleducati adolescenti che li hanno trasformati in personale bivacco con annessa discarica, arriverà in autunno la vigilanza armata.

Detta così può suonare minacciosa e persino troppo aggressiva, ma la soluzione individuata dall'Amministrazione regionale per allontatare i bulli sporcaccioni dalle aree pubbliche esterne dell'edificio in piazza Deffeyes pare davvero l'unica possibile, considerato che fino ad oggi qualunque altro tentativo di dissuasione si è rivelato inutile. La gara per l'affidamento del servizio di vigilanza dovrebbe essere bandita già a settembre e sarà analoga a quella esperita per il Tribunale di Aosta (edificio di proprietà della Regione); è prevista la presenza di due operatori di polizia privata che dovranno far rispettare il decoro e le norme di sicurezza fissate per l'accesso e la fruizione dei servizi.

Disprezzo per il bene comune, per l'incolumità dei passanti (basta osservare le evoluzioni di alcuni skaters per rendersi conto del rischio che si corre ad attraversare il porticato), schiamazzi continui e persino risse tra gruppetti di giovani sono divenuti cosa quotidiana in piazza Deffeyes.

Le segnalazioni di qualche volenteroso alle Forze dell'ordine sono servite poco o nulla e per questi ragazzi anche le videocamere installate recentemente è come non esistessero: i vigilantes rappresentano forse l'estrema ratio per riportare un minimo di decoro all'esterno del Palazzo