Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Champdepraz, Pontey e Cogne

Sono previste modifiche alla circolazione lungo alcuni tratti della sr 6 di Champdepraz, della sr 10 di Pontey e della sr 47 di Cogne.

Per consentire i lavori di ripristino pavimentazioni a seguito di ampliamento della rete di comunicazione elettronica e posa di fibre ottiche, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo mobile o da movieri lungo un tratto della sr 6 di Champdepraz, nel Comune di Champdepraz, in prossimità del ponte sulla Dora Baltea (km 0+100) e in località Capoluogo (km 2+400), dalle ore 7.00 alle ore 18.00, da oggi, 13 luglio, al 17 luglio 2020.

Per consentire le operazioni tecniche necessarie per le verifiche statiche del ponte sulla Dora Baltea, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile lungo un tratto della sr 10 di Pontey, nel Comune di Pontey, località Cretaz Boson (dal km 6+700 al km 7+000), dalle ore 8.00 alle ore 1700, dal 16 al 17 luglio 2020.

Per permettere indagini geognostiche e geofisiche funzionali alla progettazione dei lavori di rifacimento del ponte al km. 8+585, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo mobile o da movieri lungo un tratto dela sr 47 di Congne, nel Comune di Aymavilles, località Chevril (dal km 8+500 al km 8+650), dal 13 al 17 luglio 2020, 24 ore su 24.