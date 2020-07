All'Irv visite psicologiche alla portata di tutti per progetto sociale Covid-19

L'Istituto radiologico valdostano-Irv "continua il proprio impegno sul territorio valdostano, attivando nuove iniziative e collaborazioni nell'ambito della psicologia per dare una risposta ai traumi post Covid19”. Lo rende noto l’amministratore delegato, Mirco Ariu, che spiega: "E' nata una nuova collaborazione con la psicologa e psicoterapeuta Alessandra Broglio, specializzata anche in trattamenti che lavorano sull'apparato energetico con prodotti naturali, per uno studio della persona dal punto di vista biologico, emotivo e mentale”.

Gli psicologi e psicoterapeuti Ruggero Bonzanini e Alessandra Broglio collaborano dunque attivamente con l'Irv e si inseriscono nel "progetto solidale Post-Covid-19", rivolto a ragazzi e adulti, che l'Istituto ha lanciato attraverso le "Giornate di visite e analisi gastroenterologiche gratuite" curate da Ercole De Masi.

"In questo contesto - sottolinea Ariu - tutti coloro che a causa del Covid-19 hanno subìto lutti di familiari o sono stati colpiti da stati depressivi a causa della lunga reclusione in casa, potranno iniziare un percorso riabilitativo con i nostri specialisti e il costo di ogni seduta sarà scontato del 50%".

La dottoressa Alessandra Broglio, laureata in Psicologia clinica a Torino, è iscritta all'Albo professionale degli Psicologi della Valle d'Aosta ed è diplomata in Psicoterapia Psicoanalitica presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Torino. Il suo approccio prende in considerazione l'individuo nella sua interezza ed unità, ovvero in tutte le sue dimensioni ed è volto ad aiutare le persone a creare uno stato generale di coerenza tra cuore, cervello e corpo fisico, trasformando il proprio campo elettromagnetico e migliorando il benessere psicofisico.

Il dottor Ruggero Bonzanini, psicologo e psicoterapeuta, è specializzato in Psicoterapia Breve Strategica. Laureato in Psicologia all'Università di Padova, è ricercatore associato e formatore presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo. Iscritto all'Albo degli psicologi della Lombardia, esercita come psicologo e psicoterapeuta ad Aosta, Milano e Torino. Svolge, inoltre, attività di formazione e perfezionamento delle abilità sociali, comunicative, di gestione dell'ansia sociale e problem solving strategico. La terapia breve strategica si occupa non solo di "come" le persone costruiscono i problemi e persistono nel mantenerli, ma anche di "come" progettare e applicare strategie di intervento capaci di produrre rapidi e risolutivi cambiamenti in tali persone.