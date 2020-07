False mail in materia Coronavirus

In questi giorni il servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha allertato tutti gli enti pubblici e privati che si stanno diffondendo due nuove truffe informatiche via mail e watsapp, che utilizzano il tema del coronavirus per catturare l’attenzione dei destinatari.

Si tratta in particolare di:

un messaggio di posta elettronica che invita ad aprire un file dal nome: CoronaVirusSafetyMeasures.pdf.

La sua reale estensione non è PDF ma si tratta di un un file eseguibile.exe che comporta il download di contenuti spazzatura, ed una volta installato consente la gestione da remoto del PC di chi ha aperto il file (Virus RAT);



Si richiede, pertanto, la massima attenzione nel verificare la presenza di mail sospette nella propria posta elettronica, e si raccomanda di evitare accuratamente di aprire gli allegati che questi messaggi contengono, anche se hanno l'aspetto di file comuni come Word e PDF.