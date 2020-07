Il "Distillato di Legno BioDea": scopriamo questo sconosciuto rivoluzionario

Gli impieghi del Distillato di Legno BioDea sono molteplici sia in agricoltura che in zootecnia, ma anche nel settore alimentare e non. Il Distillato di Legno è un corroborante ricco di polifenoli, flavonoidi, fenoli, acidi acetici, gallici, tannici composto da oltre 300 molecole; è un potenziatore delle difese delle piante, induttore di resistenza ed è consentito in agricoltura biologica.



Noi conosciamo bene il distillato da vinaccia (grappa), da cereali (whisky), dal vino (cognac, armagnac, brandy) ma conosciamo poco il distillato del legno.

Ma meno o totalmente sconosciuto alla maggior parte delle persone il Distillato di Legno, prodotto ottenuto dalla biomassa.

Molti sono i metodi che ne consentono l’estrazione: un particolare interesse scientifico e di mercato lo sta riscontrando il Distillato di Legno BioDea.

Questo prodotto si ottiene tramite un processo che valorizza la legna in tre componenti principali: Distillato di LegnoBioDea, BiocharBioDea (carbone vegetale) e una componente energetica sempre utile ai fabbisogni dell'uomo.

Da tre tonnellate di legna si ottengono:

- 1 tonnellata di Biochar Bio Dea: ha contenuto di carbonio stabile, che impiegato in agricoltura, fissa nel terreno tre tonnellate di CO2 atmosferica

- 2 tonnellate di Distillato di Legno BioDea che contribuiscono a tre tonnellate di CO2 evitata

- il resto è trasformato in energia.



Cos'è il Distillato di Legno BioDea e a cosa serve?

Il distillato di legno BioDea è l'estratto della linfa del legno e dell'acqua fisiologica di piante boschive vergini autoctone. L'estratto legnoso, ottenuto in controcorrente di vapore, a gradienti diversi di temperatura, ha un colore ambrato, dalle caratteristiche costanti, biologico, naturale, sicuro per l'ambiente el'uomo.

Il Distillato di Legno è un corroborante ricco di polifenoli, flavonoidi, fenoli, acidi acetici, gallici, tannici composto da oltre 300 molecole; è un potenziatore delle difese delle piante, induttore di resistenza ed è consentito in agricoltura biologica.

Le Università di Firenze, Siena, Pisa, hanno confermato con ricerche, tesi e pubblicazioni scientifiche le molte azioni dichiarate dalla ditta fornitrice nell’impiego del prodotto: induzione di resistenza, stimolazione alla radicazione, diminuzione degli internodi su tabacco e pomodori, aumento della clorofilla, azione battericida, funginea, virotica, inibizione nel suolo di agenti patogeni e stimolazione dei microrganismi.



RIVOLUZIONARIO L'Università di Agraria di Pisa ha recentemente condotto uno studio di ricerca sul Distillato di Legno BioDea che ha meritato un riconoscimento internazionale con la pubblicazione in CSIRO “agenzia governativa australiana per la ricerca scientifica su innovazione e tecnologia”, per maggiori informazioni è possibile consultare questo link LINK )Tale lavoro di ricerca ha evidenziato gli effetti positivi "pre-biotici"del Distillato di Legno BioDea nel suolo incrementando l'attività microbica.

"Questo tipo di materiale potrebbe rivelarsi di grande interesse per la sostenibilità dei sistemi di coltivazione." Gli impieghi del Distillato di Legno BioDea sono molteplici sia in agricoltura che in zootecnia, ma anche nel settore alimentare e non. Nel video sotto riportato potete vedere l'applicazione del Distillato di Legno BioDea nella coltivazione del pomodoro.







