Il Covid-19 ha steso le Reines; la Bataille è rinviata al 2021

"A malincuore, ma con la consapevolezza di aver provato a percorrere tutte le strade possibili, tenendo conto della situazione di attuale instabilità e delle numerose restrizioni attualmente in vigore, ci si è dovuti arrendere nell'organizzazione dell'attività ordinaria della stagione 2020: il 63/o Concours Régionale Batailles de Reines è rinviato al 2021".

Lo ha annunciato oggi in una nota il direttivo dell'Association Amis Batailles de Reines, sottolineando però anche che "volendo comunque dare un segnale forte, a dimostrazione della volontà di reagire, ci siamo posti l'obiettivo di organizzare per sabato 17 ottobre la quarta edizione del Confronto Interregionale, con i nostri amici e colleghi del Canavese e delle Valli di Lanzo, nonché una Bataille-Evento, sempre all'Arena Croix Noire, per il giorno di domenica 18 ottobre".

La decisione presa "è dura e difficile - conclude il comunicato - ma l'unica che ci consente di rispettare le norme ad oggi ancora in vigore a tutela della salute dei nostri allevatori, sostenitori, appassionati e collaboratori".