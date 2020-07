MONTAGNA VDA: Il sentiero Frassati (Ayas)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il sentiero Frassati (Ayas)

L'itinerario permette di vedere alcuni angoli spettacolari della val d'Ayas: il Pian de Cérè o Tzere, il Pian de Verraz con il Monte Rosa, il villaggio walser di Resy.

L'itinerario in piena estate è abbastanza frequentato, se invece viene effettuato in tarda primavera o autunno si riesce a godere appieno delle bellezze naturali.

Quasi al termine del percorso due rifugi permettono una sosta pranzo.

