Alpinista muore sulla Dent Blanche

Un alpinista tedesco di 55 anni è morto ieri pomeriggio per i traumi riportati in una caduta durante la discesa dalla Dent Blanche (4.357 metri) in territorio svizzero.

L'incidente è stato reso noto dalla polizia cantonale. La vittima faceva parte di una cordata di tre alpinisti che erano diretti al rifugio dopo aver raggiunto la vetta.

Nella zona del 'Grand Gendarme', a circa 4.000 metri di quota, il cinquantacinquenne - che procedeva slegato - è precipitato per circa 200 metri, riportando lesioni fatali. Sul posto è intervenuto il soccorso di Air Zermatt. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta.