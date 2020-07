Soccorso alpinista sull'Aiguille Noire de Peuterey

Intervento del Soccorso alpino valdostano-Sav verso le 14 di ieri, martedì 7 luglio, in aiuto di un alpinista caduto mentre saliva la cresta sud dell’Aiguille Noire de Peuterey, nel massiccio del Monte Bianco.

L’incidente è avvenuto a circa 3600 metri di quota, vittima uno scalatore francese 50enne, che è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale 'Parini' in prognosi riservata per politrauma durante la caduta. Il recupero del ferito è stato difficoltoso, in quanto l'uomo dopo la caduta era rimasto in parete con il rischio di un'ulteriore scivolamento che avrebbe potuto essere fatale.