Rissa tra giovani lungo i portici del Palazzo regionale

Le immondizie lasciate negli angoli, gli schiamazzi a qualunque ora e i 'voli' in skate a sfiorare i malcapitati passanti non sono più una novità. Adesso, adirittura, i portici lungo il Palazzo regionale, da tempo ritrovo abituale di decine di giovani skaters e adolescenti a spasso, si sono trasformati in ring.

E' accaduto nei giorni scorsi: fra un capannello di coetanei due ragazzi hanno iniziato a litigare e dopo pochi minuti, come se niente fosse, sono venuti alle mani a pochi metri dall'ingresso del Palazzo, sotto gli occhi dei dipendenti regionali e delle usciere che hanno dovuto allertare la sicurezza.

I due hanno continuato a tirarsi pugni, calci e schiaffi, alla fine il contendente che ha avuto la peggio ha sporto denuncia per lesioni alla polizia, sostenendo di essere stato aggredito. La scena è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza e gli agenti dovrebbero riuscire facilmente a ricostruire l'accaduto, accertando le responsabilità individuali.