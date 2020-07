L'OPINIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE CARLO MARZI: Comuni e Consiglio insieme si vince

La sola nota di colore positiva di questa strana mattinata sono state le fusciacche tricolori dei Sindaci valdostani sia nella piazza antistante l'Assemblea legiferante valdostana che all'interno del palazzo regionale.

Adesso però è quantomai necessario trovare una soluzione amministrativa possibile e concreta ma riportare anche i rapporti tra Consiglio Permanente degli Enti Locali e Consiglio Valle nel solco della dignità istituzionale reciproca alla quale siamo abituati e che la nostra martoriata Vallée merita.



Solo chi non ha mai amministrato e fatto politica può arrivare a fare il madornale errore di aprire uno scontro amministrativo e istituzionale tra Consiglio Valle e Comuni.



La scelta di vincolare i fondi per investimenti ai Comuni in questa maniera è miope e testimonia in maniera inequivocabile la distanza di alcuni colleghi Consiglieri dalla quotidianità di chi amministra tutti i giorni il territorio valdostano: Sindaci, Giunte e Consigli.



Si faccia in fretta, si vada ad elezioni di corsa e si chiuda questo triste capitolo iniziato con lo scioglimento prematuro e forzato del Consiglio Regionale.



#ForzaVdA