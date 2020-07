Le Mont Blanc 'surveillé special' pour prevenir le rassembrements

On sait bien que l'été est la période phare pour gravir le mont Blanc. Et comme ont écrit certains journalistes experts de montagne, il y a encore quelques années, le toit de l’Europe pouvait même prendre des allures d’autoroute tant ils étaient nombreux à se lancer dans la course aux 4810 mètres d’altitude.

Mais depuis l’année dernière, la Brigade blanche et le PGHM de Chamonix arpentent la voie normale et contrôlent les alpinistes et leurs guides pour vérifier qu’ils respectent la nouvelle règlementation.

Après des débuts difficiles à l’été 2019, les règles sont maintenant comprises et acceptées par les pratiquants de la montagne. La prochain étape devrait intervenir cet automne avec l’adoption d’un arrêté de protection d'habitat naturel qui renforcera le dispositif et les sanctions en cas d’infraction.