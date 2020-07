Due impegnativi interventi del soccorso valdostano

Intervento del 118 a Verrès, ieri sera alle ore 20 circa, per il soccorso ad una persona trovata lungo una scarpata a circa 300 metri dalla stazione. Si tratta di un maschio, 35 anni, che ha riportato un politrauma. Soccorso in ambulanza ed elitrasportato, è stato preso in carico dal Pronto soccorso.

Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. In esito alla fase diagnostica, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. Ignote, al momento, le cause del trauma. La dinamica dell'evento è in fase di valutazione da parte dell'autorità competente.

Nel corso della giornata di oggi, intorno alle ore 14, il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto sulla Aiguille Noire de Peuterey, cresta Sud, per il soccorso ad un alpinista caduto in fase di ascensione.

L'incidente a quota 3600 m. Il paziente, un francese dell'età di circa 50 anni, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata con politrauma. L'intervento è stato complicato dalla posizione dell'alpinista ferito, che si trovava in piena parete