Alle Poste di via Ribitel efficienza e distanziamento

E’ possibile tornare ad attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali di 5 Uffici Postali della Valle d’Aosta, nello specifico sono Aosta Ribitel, Aosta 1, Chatillon, Saint Vincent, e Pont Saint.

Negli stessi Uffici è possibile prenotare l’operazione direttamente tramite la APP Ufficio Postale. E’ sufficiente scaricare gratuitamente l’APP e selezionare il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione desiderata.

All’interno dell’ufficio un’apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile.I clienti possono accedere, in funzione del numerco di stalli rossi posizionati in base alla metratura dell’Up. In tal modo si consente alla clientela un’attesa in sicurezza e nel rispetto delle

distanze previste. Una volta serviti dagli sportelli aperti, mediante chiamata del numero di prenotazione rilasciato dal Gestore delle attese, dovranno seguire le “frecce verdi” che indicano la via di uscita dall’Ufficio.