Abusi edilizi, sequestrato cantiere stalla Saint-Marcel

Il cantiere per il rifacimento di una stalla nel vallone di Saint-Marcel è stato posto sotto sequestro nell'ambito di un'indagine della procura di Aosta. Il provvedimento, eseguito dal Corpo forestale della Valle d'Aosta, è stato convalidato dal gip nei giorni scorsi su richiesta del pm Eugenia Menichetti, titolare del fascicolo. Gli accertamenti si concentrano sul rispetto delle norme urbanistiche e paesaggistiche.



La struttura si trova in località Plan Rué a circa 2.000 metri di quota, in una zona di pregio ambientale dove recentemente si è anche verificato il distacco di una valanga.



In base alle indagini, nel cantiere sono state poste in essere variazioni essenziali rispetto alla concessione del Comune: la costruzione dell'edificio, iniziata con un ingente sbancamento, è stata orientata in modo difforme da quanto previsto dal permesso di costruire.