M5S, 'più trasparenza per il bene dei cittadini'

"Apprendiamo con sorpresa che Union Valdotaine e Alliance Valdotaine non vogliono destinare i soldi pubblici stanziati con l'assestamento di bilancio alla risoluzione dei problemi causati dall'emergenza da Covid-19". A sottolinearlo in una nota è il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle dopo l'approvazione da parte del Consiglio Valle del terzo pacchetto di misure anticrisi.

Per i consiglieri grillini "con il vincolo di destinazione da noi proposto, i Comuni dovranno utilizzare le risorse pubbliche per ciò di cui, oggi, hanno davvero bisogno, cioè fronteggiare una gravissima emergenza che, nella nostra regione, ha causato la morte di 146 persone".

Secono il M5S "Come negli ultimi vent'anni di amministrazione della Valle d'Aosta, anche questa volta la gestione dell'Union Valdotaine & Co. ha ribadito che le opere pubbliche devono servire soprattutto a chi le realizza e solo dopo a chi dovrà usufruirne e pagarle, cioè ai cittadini. Il tempo per chi pensa che la 'buona amministrazione' consista nel distribuire soldi, sia a pioggia sia agli 'amici', è finito".

"Sono stati numerosi, nel corso di questa Legislatura - concludono i consiglieri M5S - i nostri tentativi di fornire ulteriori risorse e attenzioni agli enti locali ma vediamo che questa Giunta si ricorda di loro solo alla vigilia delle elezioni. È ora che i valdostani ritornino a gestire oculatamente le proprie risorse".