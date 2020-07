Hotel Globo Sanremo, per una vacanza tra shopping e mare nel cuore della Città dei Fiori (Foto e Video)

Immerso nel cuore di Sanremo, l’Hotel Globo sorge in una location ideale per una passeggiata tra le vie del centro o per una giornata in spiaggia. Accoglienza, eleganza, stile sono le parole d’ordine dell’Hotel Globo, da anni punto di riferimento anche durante il Festival di Sanremo per moltissimi dei protagonisti. La struttura, infatti, nasce proprio al fianco del celebre Teatro Ariston e ogni anno moltissimi cantanti, ospiti e addetti ai lavori lo scelgono come base per la settimana festivaliera.

La direzione dell’Hotel Globo ha lavorato molto in queste settimane non solo per adeguarsi a tutte le norme di sicurezza anticontagio, ma anche per garantire ai propri clienti tutti i servizi necessari per vivere in un ambiente sano, sicuro, pulito e sempre sanificato. Il tutto a partire dal tunnel che accoglierà i vacanzieri all’ingresso dell’hotel per una sanificazione totale sia all’ingresso che all’uscita dell’albergo.

Le camere, le junior suite, e le suite dell’Hotel Globo vi aspettano per una vacanza nel cuore della città della musica all’insegna del divertimento, dello svago, del relax e sempre in piena sicurezza.

Per l'estate 2020 l'Hotel Globo Sanremo offre anche la possibilità di prenotare utilizzando il 'bonus vacanza', un'opportunità non da poco per un soggiorno a Sanremo.