Confindustria VdA lancia l'allarme, 'Economia valdostana post Covid in ginocchio'

Tutti i settori dell'economia valdostana hanno sperimentato, seppure con diversa intensità, gli effetti negativi del blocco delle produzioni indotto dai provvedimenti governativi di continenza del Covid-19. Lo rileva l'indagine di Confindustria VdA sul terzo trimestre 2020; "il peggioramento degli indicatori è eloquente e generalizzato - si legge nel rapporto della confederazione degli industriali - negative le previsioni sull’occupazione che si attesta su di un -4,55%, dato che seppur negativo ha fatto registrare una certa tenuta grazie all’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Si impenna il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni rispetto allo scorso trimestre: prevede di farne ricorso più del 45% delle imprese rispetto al 10% della precedente rilevazione".

Inoltre più del 45% delle imprese valdostane prevede una diminuzione della produzione e solo il 17% si attende un aumento. Il saldo (pari a -29 punti percentuali) peggiora di più di 30 punti. Drammatiche sono anche le previsioni sugli ordinativi: il 40% del campione riscontra una contrazione; il saldo ottimisti-pessimisti fa registrare un -22,50%.

Crolla anche l’export dove quasi il 50% delle imprese prevede una diminuzione e il saldo si attesta su di un -44% peggiorando di più di 50 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. Per Confindustria VdA, il dato sconta la generale ondata di chiusure che ha interessato tutti i principali Paesi di esportazione dei prodotti regionali. Varia un poco la composizione del carnet ordini, in particolare aumentano le aziende con ordini per meno di un mese (23,08%) e diminuiscono quelle con visibilità da uno e tre mesi (34,62%) mentre aumentano quelle con ordinativi oltre i tre mesi (42,31%). Di conseguenza, si riducono le aziende con programmi di investimento di un certo impegno che passano dal 32% della precedente rilevazione al 19% dell’attuale.

Ancora, oltre il 50% delle imprese ritiene di non effettuare nessun investimento per quest'anno, mentre per ora il tasso di utilizzo della capacità produttiva fa registrare solo un leggero calo (dal 65,45% al 63,79).

La media complessiva dei tempi di pagamento è di 65 giorni (contro i 52 della precedente rilevazione) e di 57 giorni per la Pubblica Amministrazione. Infine, aumenta di più di 10 punti percentuali il numero di imprese che segnalano ritardi negli incassi (51,16%).

"La rilevazione concernente il terzo trimestre del 2020 ci restituisce un contesto caratterizzato quasi esclusivamente da variazioni negative – dichiara Giancarlo Giachino, Presidente di Confindustria Valle d’Aosta – ed è solo per gli interventi governativi che hanno permesso il ricorso agli ammortizzatori sociali ed ai provvedimenti che di fatto impediscono i licenziamenti che si è riusciti ad evitare una vera e propria catastrofe dal punto di vista occupazionale".

Per Giachino, quello che oggi appare compromessa "è la tenuta economica e sociale della nostra regione e quindi occorre agire con la massima urgenza per sostenere la liquidità delle imprese, aiutare le famiglie, mantenere la continuità delle filiere e ciò cui stiamo assistendo negli ultimi giorni non ci mostra certo un quadro confortante di una politica in grado di rispondere prontamente alla gravità della crisi che stiamo affrontando".