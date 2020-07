Le lontre del Centro 'Acqua e Biodiversità' a Valsavrenche si fanno belle per i visitatori

Ha riaperto sabato 4 luglio e ha fatto subito incetta di prenotazioni il Centro Visitatori 'Acqua e Biodiversità' a Rovenaud di Valsavarenche, nel Parco Nazionale Gran Paradiso.

È stato inaugurato lo scorso anno ed è unico nel suo genere in tutto l'arco alpino: è un importante luogo di ricerca e di educazione ambientale sulla tutela degli ecosistemi acquatici.

Oltre a un suggestivo allestimento espositivo interno ed esterno, il Centro ospita in semilibertà degli esemplari di lontra, simbolo degli ecosistemi acquatici in quanto all'apice della catena alimentare, un temi specie presente nel Parco poi scomparsa a causa dell'opera dell'uomo.

Le visite guidate sono possibili, su prenotazione, nei fine settimana di luglio, agosto e settembre oltreché, per luglio e agosto, anche il lunedì e venerdì.

Gli orari delle visite, ciascuna per un massimo di 12 persone, sono: al mattino ore 9,30 e 10,30; al pomeriggio ore 15 e 16,30.

Il ritrovo con la guida è nel piazzale del parcheggio in frazione Rovenaud, dal quale il gruppo partirà a piedi per recarsi all’ingresso del centro con 15-20 minuti di passeggiata in piano.

Per la prenotazione on line accedere al sito internet www.pngp.it/acqua-biodiversita.

Per informazioni e prenotazione telefonica: segreteria turistica del Parco-versante valdostano (info.vda@pngp.it, tel. 0165-753011, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).