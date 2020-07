Lega VdA; raccolte oltre 1.160 firme su no a sanatoria clandestini e cartelle esattoriali

Sono state 1.161 le firme raccolte oggi sabato 4 luglio in Valle d'Aosta in occasione dei gazebo organizzati in tutta Italia dalla Lega Salvini Premier.

"Le firme raccolte chiedono al Governo Conte di fermare la maxi sanatoria dei clandestini presenti sul nostro territorio - si legge in una nota della Lega VdA - e di bloccare l’invio di 8 milioni e mezzo di cartelle esattoriali ai nostri cittadini, già duramente messi a dura prova dalla crisi economica causata dalla pandemia".

"Infine - prosegue il comunicato - i cittadini valdostani che oggi si sono recati ai gazebo, hanno firmato per chiedere al Governo di bloccare la vergognosa riammissione dei vitalizi".

Commenta Marialice Boldi, Segretario della Lega Salvini Premier Vallée d’Aoste: "I gazebo di oggi in Valle sono stati un grande successo. Oltre al grande numero di firme raccolte, sono stati numerosi i cittadini che hanno scelto di tesserarsi. Quarantotto nuove tessere in poche ore. In tutti quanti si è percepita la voglia di cambiamento che aleggia nella popolazione, in particolar modo per quanto riguarda la nostra regione. Tutti attendono quanto prima la definizione della data per andare a nuove elezioni e liberare finalmente la Valle d'Aosta dal mal governo e dalla mala politica".