Sanremo: una città che offre non solo mare e spiagge, ma anche attività sportive outdoor

Il clima mite della Riviera dei Fiori e lo straordinario territorio boschivo dell’entroterra hanno permesso a Sanremo lo sviluppo di discipline outdoor: dalla mountain bike al cicloescursionismo e al trekking, passando per il downhill e l’equitazione.

Tutte discipline accomunata dalla possibilità di vivere in modo attivo lo splendido ambiente naturale e il clima favorevole che permettono di praticare attività sportiva 365 giorni l’anno proprio nella porzione di territorio che si estende all’intera area boschiva di Sanremo, con principali riferimenti San Romolo e Monte Bignone.

Inoltre, è possibile spostarsi da Limone Piemonte al mare di Sanremo in mountain bike lungo l’antica Via del Sale, una delle più storiche e affascinanti strade commerciali del Mediterraneo, già nota come via di comunicazione fin dal XIII secolo.

La mountain bike è protagonista anche nel Pump Track, inaugurato a Pian di Poma pochi anni fa, impianto con estensione di circa 800 metri complessivi composto da un circuito di gobbe e paraboliche per le mountain bike e da uno pianeggiante per le handbike: una nuova struttura ludico-sportivo a due passi da mare e dalla ciclabile, che afferma ancora una volta Sanremo come città dello sport outdoor.

Uno sport, quello sulle due ruote, che permette di vivere intense emozioni, tra paesaggi mozzafiato a contatto con la natura e caratteristici borghi pieni di storie, come dimostra anche una vacanza in bici sulla pista ciclopedonale, imperdibile opportunità per visitare la Riviera di ponente.

Il lungo percorso della pista ciclopedonale si sviluppa da San Lorenzo al Mare e arriva a Ospedaletti, attraversando la città e offrendo uno scenario unico nel suo genere tra fiori, piante e pini marittimi, con vista panoramica sulle spiagge cittadine e sul mare.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.comunedisanremo.it