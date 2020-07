Pericle Calgaro confermato presidente ProLoco Valle d'Aosta

L’Assemblea iniziata alle ore 18.30, dopo i consueti saluti ed i ringraziamenti a tutti i partecipanti, il Presidente Pericle Calgaro ha brevemente analizzato la situazione delle Pro Loco durante il lockdown e quanto si ipotizza per la ripartenza, ha esposto quando contenuto nei decreti Sanitari e di Sicurezza concernenti il mondo del volontariato, ha informato sulle novità in materia di Siae, ha percorso la normativa del Codice del Terzo settore elencando in sintesi le novità e le priorità da adempiere, ha informato in materia di Siae la Dichiarazione di Ottemperanza e la Pubblicazione dei Contributi Pubblici ricevuti.

Il Presidente ha poi ricordato e ribadito che l’organizzazione delle manifestazioni non è vietata ma occorre seguire scrupolosamente le linee guida ed i protocolli approvati dal DPCM del 26 aprile 2020 nonché con i criteri guida generali prodotti da INAIL e l’Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio eventuale di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

L'assemblea ha poi provveduto al rinnovo delle cariche associative per il quadriennio 2020/2024 presentando le candidature pervenute e proposte all’Assemblea.

Il Presidente esponendo le regole dello statuto e del Regolamento in merito alla normativa elettiva ha richiamato inoltre l’attenzione delle Pro Loco ad essere sempre più attente alla circolarità delle informazioni in quanto sono il vero senso dei corsi di formazione e d’informazione delle associazioni stesse.

Dopo la presentazione delle candidature ,sono risultati eletti per il quadriennio 2020/2024, All'unanimnità e' stato confermato alla Presidenza del Consiglio Regionale Unpli e Delegato al Consiglio Nazionale Unpli: CALGARO Pericle. Consiglieri Regionali: Denise Alleyson, Giuliana Lupato, Matteo Frassille, Elio Pocobello, Lucrezio Bionaz, Mazzotta Francesco.

Delegati all’Assemblea Nazionale Unpli: Calgaro Pericle, Bionaz Lucrezio, Denise Alleyson, Pocobello Elio.

Collegio dei Revisori: Gontier Alessio, Paola Quaranta, Moussanet Roberto, Ottolenghi Ciro, Talarico Francesco. Collegio dei Probiviri: Millet Eleonora, Mauro Mottini, Adriana Armand, Renata Ducly. Zulian Silvia.

Il Presidente ha preannunciato che nel mese di settembre 2020 sarà riconvocata una nuova Assemblea Generale Straordinaria per informare le Associazioni Pro Loco sul percorso d’iscrizione al Terzo Settore nonché la modifica degli Statuti Associativi.