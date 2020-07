Natura e sport protagoniste dell’estate di Santa Maria Maggiore

Natura e sport, il giusto connubio che eleva Santa Maria Maggiore e l’intera Valle Vigezzo a mete molto apprezzate per le variegate proposte sportive e di attività all’aperto. Passeggiate nei boschi e in quota su sentieri e mulattiere sempre ben segnalate, invitano a compiere innumerevoli escursioni, in grado di accontentare tutti gli appassionati delle camminate. Ma l’offerta di Santa Maria Maggiore e della Valle dei Pittori contempla anche piste ciclabili e percorsi per gli amanti dell’equitazione e del downhill. Per non parlare delle perfette postazioni di lancio della Piana di Vigezzo per voli in parapendio e deltaplano: un’occasione speciale per ammirare dall’alto questa incantevole valle e farsi rapire dal suo fascino coinvolgente. La pineta di Santa Maria Maggiore è indubbiamente il luogo ideale per passeggiate rigeneranti: ospita campi da tennis, minigolf, spazi per il tiro con l’arco, piscina scoperta, maneggi, un campo da golf e il Praudina Adventure Park(un parcorealizzato in una precisa ottica “kids che viene affiancato ad un nuovissimo ed emozionante percorso con tre zipline, fruibili anche dagli adulti) ed è attraversata dalla splendida pista ciclo-pedonale che percorre l’intera valle.





Non solo. Questa incantevole pineta, il vero cuore verde della valle, è un invito irresistibile per una corsa rigenerante all’ombra del meraviglioso bosco di conifere: un bagno di natura per tutti. E per chi vuole salire in quota, la scelta non manca ed è ampio il ventaglio di proposte davvero adatte a tutti, dai sentieri più semplici alle cime più impegnative, partendo a piedi dai 1700 metri di quota della Piana di Vigezzo, collegata al fondovalle da una moderna e panoramica cabinovia. Attività outdoor a Santa Maria Maggiore e in Valle Vigezzo: l’alternativa più coinvolgente per sfuggire al quotidiano e per vivere attimi indimenticabili nella natura più pura.