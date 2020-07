La famiglia Bonjean al Circolo valdostano della Stampa parla di 'Terapia della speranza'

Nuovo incontro conviviale del Circolo valdostano della stampa martedì 7 luglio a partire dalle ore 20, all’aperto sotto i gazebo e tra i fiori del Ristorante 'Intrecci' in via Binel 12 ad Aosta. Tema della serata, la 'Terapia della speranza' (musica, pittura e poesia per ripensare ai valori che danno senso alla vita).

Protagonista dell'evento la famiglia Bonjean di Montjovet, di radicate tradizioni musicali comunitarie con i ecentissimi brani musicali 'La Speranza (https://youtu.be/Cr7X8dAShgE) e 'L'Alba di domani' (https://youtu.be/WzjGyNZIEis), parole e musica dell’ingegner Manuel Bonjean (dall’ISITIP di Verrès al Politecnico di Torino, ora coordinatore CVA), con le voci della sorella Romina (insegnante Scuola infanzia, organista e maestra della Cantoria parrocchiale fondata dal padre Renato), della nipote Marisol Crétier (diplomata in Servizi socio-sanitari e impegnata nel Servizio civile presso l’Istituto Don Bosco di Chatillon) e della moglie Christine Bancod (architetto al Politecnico di Torino, Ufficio tecnico edilizia Comune Ayas, musicista per passione).

"Il tutto per una partecipazione corale dei presenti favorita da musica, canto, pittura e poesia - si legge in una nota di Maria Grazia Vacchina, presidente del Circolo della Stampa - anche in vista di un turismo alternativo per la nostra Valle. Aspettiamo con gioia questo appuntamento mirato a ripensare la difficile realtà attuale come occasione per ritrovare i valori fondanti la vita personale e comunitaria, nell’ottica del volontariato e della solidarietà degli artisti (impegnati in raccolta fondi a favore Azienda USL-VdA: IBAN IT 12 F 02008 01210 000103793253, causale “sostegno emergenza coronavirus”).

Per prenotazioni, telefonare alla Segretaria del Circolo Margherita Garzino (cell. 335.5416466) o alla Presidente Mariagrazia Vacchina (cell. 335.7070016).