Crack climbing La bible de l'escalade en fissures

Pete est largement considéré comme l’un des meilleurs grimpeurs de fissures au monde, ayant réussi des dizaines de premières ascensions et de répétitions difficiles, dont la première ascension de Century Crack (5.14b ou 8c) à Canyon-lands, Utah. Dans ce livre, Pete s’est appuyé sur des années d’expérience pour expliquer l’ensemble des techniques et vous faire comprendre quand, pourquoi et comment les utiliser. Vous pourrez développer vos compétences en toute confiance et améliorer ainsi votre niveau en escalade.

Ce livre est divisé en parties facilement accessibles sur les techniques propres à chaque largeur de fissures comme celles à doigts, de main et de poing, les offwidths et les cheminées. Pete aborde les gestes de base, comme celui du coincement de main - outil essentiel dans le répertoire de tout grimpeur de fissures - jusqu’aux techniques les plus avancées comme le serpent à sonnette ou le caresseur de truite. Une multitude d’informations pratiques et d’explications étape par étape sont complétées par des conseils et des astuces, ainsi que des illustrations d’Alex Poyzer et des photographies. Des chapitres spécifiques sont consacrés aux bandages des mains, ainsi qu’au matériel et à la pose des protections.

Pete a également interviewé certains des meilleurs grimpeurs de fissures du monde afin que vous puissiez apprendre d’eux. Découvrez les témoignages de Lynn Hill, Alex Honnold, Barbara Zangerl, Peter Croft et bien d’autres encore.

Faites progresser votre escalade en maitrisant ces techniques. Bons coincements !

Traduit de l’anglais par David Chambre, auteur de « Le 9e degré, Toute l’histoire de l’escalade ».

Pete Whittaker

264pages



