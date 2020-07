Courmayeur: Incentivi per utilizzo mezzi pubblici

La Giunta comunale, per incentivare l’utilizzo di mezzi pubblici sul territorio locale nel periodo estivo, in un’ottica di valorizzazione del trasporto sostenibile per una maggiore fruibilità del territorio attraverso il servizio pubblico, gestito da Savda, ha approvato la deliberazione che copre i costi derivanti dalla compartecipazione al 20% sui servizi di trasporto turistici estivi regionali “tradizionali” per la Val Veny e la Val Ferret, dal 27 giugno al 30 agosto 2020 (alta stagione), per un importo complessivo di euro 35.355.

L’atto approvato definisce, inoltre, la compartecipazione all’onere diretto dei servizi integrativi a completamento del piano di trasporto pubblico di linea regionale necessaria in ragione delle misure restrittive antiCOVID19 in vigore sui mezzi di trasporto pubblico, per una prima tranche pari a 100.000 euro. Il nuovo programma di trasporto pubblico, dal 27 giugno al 30 agosto, integra il numero di navette e incrementa la frequenza sulle valli Ferret e Veny e sulla Circolare nei periodi più intensi di presenza turistica, con frequenze fino a un massimo di 10 minuti per arrivare a 30 minuti nei periodi meno intensi.

REGOLAMENTAZIONE ACCESSI NELLE VALLI VENY E FERRET ESTATE 2020

E’ stata approvata la deliberazione relativa alla regolamentazione degli accessi nelle valli Veny e Ferret nel corso dell’estate 2020, tramite apposito servizio di vigilanza esterno. In particolare il servizio sarà attivo secondo le seguenti date e orari:

VAL FERRET nei giorni 4-5 luglio e dall’11/07 al 31/08 2020 in fascia oraria dalle h. 9.00 alle h. 17.00 (n. 8 ore giornaliere). Gli addetti saranno posizionati: n. 1 a Lavachey, n. 1 a Planpincieux, n. 1 La Palud e n. 1 itinerante.

VAL VENY: nei giorni dall’11/07/2020 al 31/08/2020 in fascia oraria dalle h. 9.00 alle h. 17.00 (n. 8 ore giornaliere) con una postazione di controllo.

Il servizio di vigilanza si occuperà del supporto e informazione rispetto alla regolamentazione della viabilità e della sosta; informazione all’utenza in merito all’ordinanza di regolamentazione; gestione del flusso di veicoli; nel caso di mancato rispetto dell’ordinanza o comunque di comportamenti illeciti, segnalazione ai soggetti competenti, incaricati dell’attività sanzionatoria (Polizia Locale e Forze dell’Ordine) e infine della movimentazione della sbarra e gestione dell’impianto semaforico.