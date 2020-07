Aumentate risorse per combattere violernza donne

"A dispetto dello stallo istituzionale, aumentano le risorse per il contrasto alla violenza sulle donne". Lo annuncia, in una nota, la consigliera di Adu Daria Pulz che ha proposto un emendamento al ddl 60 prevedendo l'aumento di 90.000 euro dello stanziamento destinato alle misure di prevenzione della violenza domestica e di presa in carico delle donne maltrattate, soprattutto per creare nuovi spazi di accoglienza nelle case rifugio.

La proposta, sostenuta anche dalla consigliera Chiara Minelli (Rete civica), è stata accolta all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2020. "Per le donne che subiscono violenza in famiglia - specifica Pulz - il lockdown ha significato rimanere chiuse in casa con il proprio aguzzino e, paradossalmente, per disposizione di legge. Le associazioni che si occupano di far conoscere e contrastare il fenomeno della violenza di genere, già drammatico e allarmante in tempi 'normali', riferiscono di un aumento dei crimini in famiglia del 30% a fronte di una diminuzione di tutti gli altri reati. E se è vero che il numero di denunce è, in qualche caso, diminuito, il dato è originato dall'impossibilità di rivolgersi alle forze dell'ordine in un momento in cui anche le strutture sanitarie, tra l'altro, erano sotto stress e tutto il sistema legato alla sicurezza dei cittadini ruotava, necessariamente, intorno al dramma della pandemia in corso".