L'OROSCOPO NEL MESE DI LUGLIO

ARIETE 21 marzo – 20 aprile

DENARO E LAVORO. Un'entrata imprevista rimpolperà il vostro conto in banca.Approfittatene per mettere in ordine la vostra organizzazione di vita, senza strafare, dabrave formichine, un passo alla volta. Può essere il momento di pensare di più alla casa ead un nuovo progetto lavorativo. Coltivate con discrezione i vostri desideri e sogni proibiti,con la perseveranza, prima o poi, potrebbero anche realizzarsi.

AMORE E ARMONIA. Una questione sentimentale che vi è costata molto tempo e moltaenergia troverà una soluzione mentre un incontro fugace ed occasionale, vi regalerà attimidi gioia da assaporare con calma.

BENESSERE E SALUTE. Pian piano state riconquistando la fiducia in voi stessi e laspinta a reagire, siete in pace con tutti e tornano le energie, era ora! Approfittatene perriprendere l’attività fisica, movimento e sport all’aria aperta ma anche le attività culturali edella buona e sana gastronomia.



LEONE 23 luglio 23 agosto

DENARO E LAVORO. Evitate di cercare con ostinazione il classico pelo nell'uovo e diperdervi nei dettagli che, il più delle volte, sono insignificanti. Riflettete sui compiti richiesti o ai quali dovete assolvere e agite con maggior logicità. Dovete imparare a cogliere lavisione d'insieme e passare all’azione andando dritti allo scopo senza scoprire le carte:meno parlerete, più otterrete. Prestate molta attenzione a qualche collega invidioso. AMORE E ARMONIA. I pianeti favoriscono le relazioni mondane utili sia al vostro lavorosia a eventuali avventure amorose ma, la persona che vi piace, si rivela poco comunicativae piuttosto reticente. Allegria con i figli e tenerezza con il partner, saranno le carte vincenti.BENESSERE E SALUTE. Appassionatevi ad un hobby, scelto seguendo le vostreinclinazioni, fra ciò che in passato avete rinunciato a fare. Le due migliori cure che ci siano (anche per un amore finito) sono una bella risata e una lunga dormita.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre.

DENARO E LAVORO. Ordini contraddittori vi confondono le idee e al primo imprevistorischiate di fare errori. Come se non bastasse alcuni contrattempi vi destabilizzano, mapotete sempre ricorrere alla vostra grande abilità a trarre vantaggio anche nellecircostanze più difficili, basta guardare il lato migliore della situazione. Il successo è figlio dell'audacia, bisogna crederci!

AMORE E ARMONIA. Tempo di relazioni romantiche e un po' sofferte, come piace a voi. Provate dolci sentimenti per una persona che vi ispira tenerezza. Fiori e profumi sonosempre delle carte vincenti, soprattutto nei momenti difficili. E’ il momento di sfoderare tutta la grinta ed il fascino che avete dentro, se riuscirete a farlo potrete conquistare lapersona che desiderate.

BENESSERE E SALUTE. Abbondate con le proteine e praticate qualche sport. Prudenzasulle strade, non cercate di recuperare tempo a scapito della sicurezza, non ne vale lapena soprattutto con l’attuale congiuntura astrale.

TORO 21 aprile – 20 maggio .

DENARO E LAVORO. Alcune quadrature segnalano imprevisti e l'insoddisfazione monta oltre i livelli di guardia. Troppe chiacchere da parte di qualcuno che non dicono proprio nulla. Fate appello alla vostra pazienza e tentate di rilanciare la comunicazione per noninficiare un progetto che vi sta a cuore. Affrontate gli imprevisti con serenità ma nontitubate come al solito. Disponete di tutti gli elementi per prendere la decisione migliore. Finanze in possibile ripresa.

AMORE E ARMONIA. Non ascoltate mai i consigli è sarà probabile che ve ne pentirete, ma per fortuna vivrete alcune giornate magiche con una persona speciale, che illuminerà la vostra vita e vi farà dimenticare tutti i problemi.

BENESSERE E SALUTE. Quando insorge un problema familiare, vi chiedete sempre sesarete in grado di gestirlo e se sì, pensate sia stata fortuna. Forse è andata così la primavolta ma ora, anche grazie agli astri benevoli, avete acquisito una notevole forza, unagrande esperienza e fiducia in voi stessi. Forse non ci credete ancora ma siete molto,molto più forti, di quanto non pensiate.



VERGINE 24 agosto – 22 settembre.

DENARO E LAVORO. Nonostante la vostra oculatezza si profilano turbolenze. Gli amici vispronano a spendere mentre colleghi e la famiglia vi esortano al risparmio. Riflettete benea chi dare maggior importanza altrimenti rischiate di scontentare chi vi vuol bene. Nientepassi falsi! Evitate le mosse azzardate in finanza o nuove e troppo dispendiose idee.

AMORE E ARMONIA. Si acuiscono i contrasti per le unioni già traballanti mentre le coppiesolide si rigenerano. Per amor di pace cercate di minimizzare eventuali dissidi con ilpartner. Imparate a condividere i vostri progetti con il partner anche se, in questomomento, c’è il rischio che non si concretizzino.

BENESSERE E SALUTE. Avete una grande vitalità, il mondo è ai vostri piedi e avete leopportunità migliori a vostra disposizione. Evitando ogni sforzo otterrete ciò chedesiderate. Cercate di ridere ogniqualvolta vi è possibile, è una panacea a buon mercato.Bevete acqua e limitate i dolci.

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio.

DENARO E LAVORO. Vivacità e razionalità nella situazione professionale, attitudine arealizzare ma bisogna essere chiari per evitare malintesi. Bando alle reticenze rispondetealle domande. Per natura siete ottimisti e convinti che con un po’ di buona volontà e unpizzico di fortuna qualsiasi situazione possa essere risolta in modo positivo per le parti incausa. Le vostre risorse sono a disposizione di tutti…quello che manca sono iringraziamenti.

AMORE E ARMONIA. Siete stupiti dall’intensità di un nuovo sentimento, sono bastatipochi attimi per trovare l’intesa mentre prima, per capirvi, avete sempre dovuto faticare eimparare ad ascoltarvi come se non vi foste mai conosciuti.

BENESSERE E SALUTE. Il dinamismo e la “verve” comunicativa agevolano i rapportifamigliari e le amicizie. La sicurezza psico-fisica del periodo, v’infonderà grinta e caricavitale in voi stessi.

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno.

DENARO E LAVORO. Affrontate gli impegni con rigore, tenendo fede a promesse eprincipi. Tanti piccoli segni indicano che le cose si sistemeranno anche se moltolentamente. Se avete idee nuove, fatevi sotto! Provate a chiedere ed avrete risposta, siatedecisi senza emozionarsi troppo, gli altri non hanno la vostra stessa sensibilità e questo vidanneggia nel lavoro.

AMORE E ARMONIA. Non demoralizzatevi e credete nel sentimento, pensate che l'amoreè come la luna: se non cresce, cala e…viceversa. Godete di questo momento appagante erosso fuoco, arricchendolo con una buona dose di tenerezza e tanta complicità.

BENESSERE E SALUTE. Finalmente potrete esprimere la vostra natura camaleontica ecambiare situazioni e relazioni che non soddisfano più il vostro bisogno di intenseemozioni, ma non permettete a semplici sbalzi d’umore, di destabilizzarvi.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre.

DENARO E LAVORO. Nell’ambiente di lavoro vi appoggiano in tutto anche se poi obiettivie soluzioni li dovete trovare voi e, comunque, sarebbe tutto molto più semplice se sipuntasse agli obiettivi senza tergiversare con l’aiuto e la collaborazione dei colleghi anche perché, nessuno è tanto intelligente, quanto tutti noi messi insieme. Lungo il percorso troverete le opportunità e le soluzioni più idonee, abbiate pazienza econtinuate a credere in voi stessi e nel vostro operato.

AMORE E ARMONIA. Il cuore batte forte ma l'opposizione marcata di un pianeta scombina i vostri piani. Desiderate situazioni più intriganti e passionali ma nella realtà tutto sembra procedere con la solita ...monotonia.

BENESSERE E SALUTE. Siete stati un periodo rinunciatari, adesso è giunta l'ora di reagire con inedita grinta a qualunque ostacolo si frapponga tra voi ed i vostri obiettivi.



ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio.

DENARO E LAVORO. Alcune quadrature segnalano imprevisti e gli agguati sul vostro cammino potrebbero essere più del previsto. Ritardi ed inghippi nelle entrate. Siate molto accorti. Il vostro peggior nemico è la fretta, sforzatevi di rispettare i tempi di maturazione degli eventi, ascoltate i consigli delle persone fidate ma riflettete molto attentamente primadi muovervi.

AMORE E ARMONIA. Se nella vita a due qualcosa non funziona più come prima è meglioparlarsi chiaro, invece di fare i musi lunghi. Non abbiate timore, anche frequenti tensioni,non faranno tremare il vostro rapporto.

BENESSERE E SALUTE. Andate a rilassarvi per qualche giorno in qualche posto che vi piace, al mare o in montagna, riposatevi e divertitevi. Rivoluzionate l’alimentazione e attenti al colesterolo. Seguite una dieta leggera e fate stretching per mantenere l’elasticità, soprattutto delle articolazioni, un po’ arrugginite.



CANCRO 22 giugno – 22 luglio .

DENARO E LAVORO. Entrate insperate all'orizzonte. Periodo denso di spostamenti,stimoli e contatti. Le idee brillanti che potete avere vanno coltivate e rese fattibili. Se viviene proposto un investimento valutatelo con attenzione, non fidatevi solo delleapparenze. I cambiamenti che prima erano temuti andranno a buon fine senza particolariimprevisti.

AMORE E ARMONIA. Non adagiatevi sugli allori ma tenete sempre viva la fiammadell'ardore con piccole sorprese ed attenzioni, sempre gradite. Potete sempre contaresull’appoggio di chi vi ama.

BENESSERE E SALUTE. Casa e lavoro tenderanno a risucchiare gran parte delle vostreenergie vitali. Non trascurate il sociale e di praticare uno sport. Un infuso al ginseng,zenzero e cannella favorirà il ritorno delle energie e una carica di positività vi aiuterà nelsuperare alcuni piccoli problemi che si possono presentare.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre.

DENARO E LAVORO. Grande forza e vigore nel lavoro, i risultati non mancheranno. Uncollega generoso vi regala una sua preziosa dritta, fatene tesoro e cercate di seguire di piùil vostro intuito. Fate soltanto ciò che vi suscita entusiasmo ed otterrete risultati invidiabili.Quando si lavora solo per i soldi non se ne fanno mai, ma se vi piace il vostro lavoro esiete disposti a mettere sempre il risultato o il cliente al primo posto, allora avretesuccesso.

AMORE E ARMONIA. Fase di grande appagamento, entusiasmo e generosità. Ottima lacomunicazione e la complicità con partner vecchi o nuovi.

BENESSERE E SALUTE. Pretendete tutto e subito ma questa non è la giusta strategia d'azione, soprattutto con le persone che fanno parte della vostra cerchia di amicizie. Chiaritevi le priorità e concedetevi spazi per il necessario relax. Lo sport e la competizione sono la vostra panacea.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo.

DENARO E LAVORO. Iperattivi, polemici e stressati come siete, non è proprio il momentodi prendere decisioni di rilievo. Prestate molta attenzione ad alcune richieste economiche,non fidatevi e non prestate i vostri sudati risparmi, inopportunamente. Integrate la dietacon oligoelementi. Concentratevi sugli obiettivi con maggior dedizione se voleteraggiungere l’agognata meta e non lasciatevi prendere da “scatti d’ira” con i colleghi.

AMORE E ARMONIA. Il periodo passato è stato come quando cadono le foglie e la naturaperde i suoi colori, tutto diventa grigio anche nel vostro cuore. Ma ora gli astri vi voglionoaiutare, sarete immersi nell’amore degli amici, per voi sempre preziosi, del partner che vifarà sentire al centro del suo universo, e dei vostri cari, pronti ad aiutarvi nel momento delbisogno.

BENESSERE E SALUTE. Saprete superare un momento negativo con un coraggio e unaforza che lasceranno tutti ammirati e che susciteranno anche qualche invidia. Bravissimi,ora potrete osare davvero tutto e puntare in alto.

