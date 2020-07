Escursioni gratuite nel parco del Gran Paradiso

Per recuperare la 'mancata primavera' schiacciata dalle misure anti Covid, sono quasi 200 le escursioni gratuite organizzate dal Parco nazionale Gran Paradiso per l'estate 2020.

Si tratta di gite con le guide del Parco "alla scoperta dell'area protetta in salute e sicurezza". "Il bisogno di spazi aperti è molto sentito quest'estate - si legge in una nota - e il Parco è un ottimo alleato per rispondere a queste esigenze".

Il programma inizierà dal primo weekend di luglio e proseguirà fino a settembre. le escursioni - adatte ad adulti e bambini - si svolgeranno nei fine settimana e dureranno circa 3 ore: "percorsi con dislivelli modesti così da essere accessibili a tutti, non solo semplici escursioni ma piccoli viaggi di scoperta e di riflessione, come la necessità di cercare un nuovo benessere, con ritmi più lenti, di modificare le vecchie abitudini e l'importanza di salvaguardare la Natura e il suo equilibrio".