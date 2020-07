La ripartenza dopo l’emergenza Covid-19 richiede il contributo di tutti. Per questo motivo Apoteca Natura, prima rete di Farmacie Benefit® unite per il Bene Comune, ha scelto di sostenere le comunità locali con le sue oltre 600 farmacie su tutto il territorio nazionale con una campagna a sostegno delle persone che si trovano in difficoltà economica e sanitaria.

La rete di farmacie ha avviato con Caritas un percorso solidale e diffuso, strutturato in modo che le comunità in cui opera ogni farmacia Apoteca Natura possano godere di un aiuto concreto.

Dopo l’impegno durante il periodo acuto dell’emergenza, in cui le farmacie sono state un presidio fondamentale per la salute dei cittadini, viene così lanciata una nuova azione a sostegno di chi si trova in stato di bisogno e incontra difficoltà nell’acquistare prodotti sanitari di prima necessità.

Per questo la farmacia dottor Andrea Nicola di Aosta, aderente alla rete Apoteca Natura, ha deciso di destinare 500 euro di farmaci alla Caritas Diocesana: tali farmaci saranno distribuiti presso il servizio di ambulatorio, attivato ormai da oltre due anni nei locali della mensa Tavola Amica, grazie all'impegno generoso e competente del dottor Carlo Vettorato, per le persone senza dimora che frequentano i servizi a bassa soglia promossi dalla Caritas.