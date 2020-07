Grazie al Gruppo Sicav2000 puoi acquistare ora la tua auto e iniziare a pagarla nel 2021

il Gruppo Sicav2000 si è strutturato per offrire ai propri clienti consulenze e servizi, con nuovi canali e garantendo sempre la massima sicurezza. L’obiettivo? Guidare il cliente nell’acquisto dell’auto in completa tranquillità. Come? Garantendogli la possibilità di scegliere!

Il Gruppo Sicav2000 offre infatti al cliente la possibilità di scegliere oggi l’auto, in base alle sue esigenze, trovando la migliore soluzione fra quelle disponibili. Con Hyundai e Ssangyong si può iniziare a pagare l’auto nel 2021, acquistando una Renault o una Dacia invece il cliente avrà le prime 4-6 rate scontate a solo 1€. Anticipo 0, rottamazione, supervalutazione dell’usato.

Il Gruppo Sicav2000 saprà soddisfare la richiesta del cliente, qualunque essa sia! Per un po’ di tempo, quando non sarà possibile stringere la mano dei clienti, ma il Gruppo Sicav2000 è al lavoro per aiutare il cliente e offrirgli i servizi di cui ha bisogno.

Grazie alla Live Chat, i clienti potranno entrare in contatto con i commerciali del gruppo, in qualsiasi momento, tramite smartphone o pc con un semplice click e comodamente dal divano di casa sua. Sarà possibile effettuare una videochiamata per mostrar l’auto desiderata, creare insieme un preventivo e fornire risposte in tempo reale.

Il Gruppo Sicav2000 si è preparato con grande attenzione alla riapertura e in tutte le sedi i clienti troveranno gel igienizzanti, guanti e mascherine, le distanze vengono delineate da appositi segnali e tutti i collaboratori conoscono i protocolli di sicurezza.

Con tenacia, passione e spirito di adattamento i Gruppo Sicav2000 è di nuovo qui, pronto ad accogliere i clienti ancora negli showroom e nell’officina.

Tutte le sedi sono state riaperte, dalla sede Renault e Dacia di Quart, passando a Saint Christophe nella sede Autoprestige4x4 dove si possono trovare i marchi Hyundai e Mitsubishi per poi arrivare nella sede storica di Corso Battaglione in cui si trovano i marchi Fiat e Ssangyong insieme al salone dell’usato! Anche l’officina è operativa, e verrà offerta a tutti i clienti la sanificazione gratuita della vettura.

Poter accogliere di persona il cliente resta sempre il miglior modo per conoscerlo e per dargli l'attenzione che merita. Viviamo un momento delicato e vogliamo farlo con la massima attenzione. Per questo motivo il consiglio ai clienti è di propria al 339.1069390 (anche se non sarà obbligatorio farlo) così da poter scaglionare meglio gli ingressi e garantire il rispetto delle distanze.

La prenotazione dell'appuntamento, inoltre, facendo risparmiare tempo e dedicando più attenzione alle esigenze del cliente.

Grazie per la fiducia che ci date ogni giorno, ormai da anni. Quest’anno festeggiamo i nostri 70 anni, non stiamo vivendo il miglior momento per celebrare questo importante anniversario, ma venendo a trovarci vedrete come abbiamo deciso di rendervi partecipi di questo nostro importante traguardo.