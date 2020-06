"Le Istituzioni regionali si impegnino per trovare sedi alternative alle aule scolastiche per insediare i seggi elettorali in occasione delle prossime consultazioni elettorali". Lo scrivono, in una nota, i coordinatori regionali di Italia Viva Anita Mombelloni e Giovanni Sandri.

Per Sandri e Mombelloni "servono spazi e soluzioni eccezionali come eccezionale e' la situazione che stiamo vivendo. La scuola dopo mesi di lock down non può richiudere le porte appena riaperte".