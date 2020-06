Rouverts château d'Introd et Alpinart

Outre les trois Centres visiteurs, gérés par la Fondation Grand Paradis, ont également ouvert leurs portes au public le samedi 27 juin le château d'Introd et le Centre expositions Alpinart qui abrite l'exposition "La mine di Cogne".

A partir du premier juillet ouvriront la crypte de Saint-Léger et Châtel-Argent, tandis que le jardin botanique alpin Paradisia est déjà ouvert depuis quelques semaines. Grâce au Pass Fondation Grand Paradis, il sera possible de visiter, dans un délai d'un an, tous ces sites pour seulement 8 euros, en recevant la carte des sentiers Giroparchi la possibilité d'emprunter gratuitement des VTT électriques, VTT électriques pour se balader dans le Parc.

Tout au long de l'été, les structures de la Fondation Grand Paradis proposeront des visites guidées et des activités, avec accès réglementé et dispositifs de protection, pour entamer la saison 2020 avec une offre toujours renouvelée en qualité et avec une grande attention au public.

Les informations, horaires d'ouverture, modalités de réservation, services et événements sont disponibles sur le site www.grand-paradis.it. (ANSA).