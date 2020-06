Environnement: Trekking Nature revient en juillet et aout

Les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2020 de Trekking Nature, une initiative réservée aux jeunes de 7 à 14 ans qui se déroulera en juillet et août. Il s'agit de neuf séjours de cinq jours chacun, du lundi au vendredi, établis en fonction de l'âge des participants (un séjour supplémentaire peut être activée si le nombre de demandes de participation dépasse la disponibilité établie).

Accompagnés par personnel spécialisé et conformément aux arrêtés émises suite à la pandémie de Covid-19, les jeunes gens feront des randonées en milieu alpin et participeront à des jeux et activités liés à la découverte de la montagne. Le thème de l'édition 2020 est "Flore et faune des montagnes face aux changements climatiques".

Les jeunes valdôtains - souligne l'assesseur régional Albert Chatrian - auront la possibilité d'exploiter un environnement tel que notre système montagne-nature. Dans un moment si particulier que celui que nous vivons, et malgré les difficultés dues aux mesures de sécurité à prendre pour éviter les risques pour la santé, le fait que nous voulions organiser le Trekking prend une valeur presque symbolique, en continuité avec ce qui s'est passé les années précédentes".