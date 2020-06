Addio a Luciana Fontana, storica titolare del Ristorante Moderno ad Aosta

Per incontrarla non la si doveva cercare nello struscio del fine settimana, ai tavolini di un bar per l'aperitivo o a fare shopping in qualche negozio del centro. Luciana Fontana, 85 anni, gli ultimi 60 li ha trascorsi tra le incombenze domestiche e la scrivania di cassa del Ristorante Pizzeria Moderno in via Aubert ad Aosta, inaugurato nel 1946 dai suoi genitori, Mario Fontana e Lidia De Vincenti.

E proprio mentre come tutti i giorni stava alla cassa del ristorante si è accasciata ed è morta nella tarda mattinata di venerdì 25 giugno, colta da malore. Prontamente soccorsa dal figlio Mario con la moglie Loredana e la loro figlia Alexia, che si trovavano nel locale dove anch'essi lavorano da sempre, Luciana non ha più ripreso conoscenza; i medici del 118 giunti al 'Moderno' in pochi minuti hanno tentato di tutto per rianimarla, senza successo.

La notizia della scomparsa di Luciana Fontana ha destato cordoglio tra i tanti ristoratori e commercianti aostani per i quali è stata un punto di riferimento anche negli anni più difficili e soprattutto adesso, nei duri e bui mesi dell'emergenza Covid-19.

Poco più di un mese fa, poche ore dopo l'emissione del decreto che autorizzava la riapertura dei locali pubblici Luciana si aggirava già fra i tavoli del 'Moderno' e non appena rialzata la sarcinesca si era seduta alla cassa, da dove per decenni ha visto sedersi ai tavoli generazioni di aostani, di turisti di ogni Paese e Vip internazionali come gli attori Roberto Benigni, Clayton Norcross, il cantante Johnson Righeira e il comico Franco Franchi.

Le esequie di Luciana Fontana saranno celebrate lunedì 29 giugno alle ore 14,30 in Cattedrale ad Aosta, con partenza dalla camera mortuaria del cimitero alle ore 14.