Sicurezza anticovid negli edifici ed edilizia scolastica, Consiglio Valle approva emendamenti Lega VdA

E' ripreso alle 9 di oggi l'esame in Consiglio Valle dei 46 ordini del giorno depositati ieri sul Disegno di legge di assestamento al Bilancio di previsione della Regione per il 2020 che contiene le misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il primo ordine del giorno, presentato dal gruppo Lega Vallée d'Aoste e approvato all'unanimità, è stato illustrato dal consigliere Luca Distort: il testo invita il Governo regionale ad avviare tempestivamente, con gli uffici competenti, un approfondimento relativo all'individuazione di un percorso amministrativo che consenta l'allineamento documentale presso gli uffici comunali delle unità immobiliari realizzate nei recenti anni '60 (post 1967), '70 e inizio degli anni '80 e caratterizzate da discordanza tra la situazione di fatto e la documentazione del titolo abilitativo, anche in vista di ottemperare, in regolarità edilizia, alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La seconda iniziativa, sempre del gruppo Lega VdA e approvata con 26 voti a favore, uno contrario (ADU VdA) e nove astensioni (RC-AC, M5S, consiglieri Trione e Marquis di SA e consigliera Morelli di AV), riguarda l'edilizia scolastica. Il testo, presentato dal consigliere Distort, impegna la Giunta ad adottare tempestivamente ogni iniziativa di propria competenza e in dialogo con gli enti locali, al fine di avviare un piano di riapertura delle scuole nei piccoli comuni che, oltre ad alleggerire i plessi scolastici più grandi, congestionati da classi in sovrannumero, garantirebbero una maggiore qualità didattica e sociale e un maggiore rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19.