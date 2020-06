Vidéo promotion basse Vallée sur site Fort Bard

Une vidéo et une nouvelle section sur le site du Fort di Bard font la promotion des beautés artistiques et paysagères autour de la forteresse.



Le projet de mise en valeur du territoire de la Basse Vallée d'Aoste concerne 15 communes qui ont adhéré à la convention signée en 2019. Les communes participantes sont Arnad, Bard, Brusson, Champdepraz, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Issogne, Lillianes, Montjovet, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin et Verrès. ''La vidéo, visible sur la page Youtube et sur le site du Fort de Bard, sera relancée sur le web et sur les pages social et utilisée comme outil promotionnel au l'intérieur du guichet du Fort - explique la présidente de l'association Fort de Bard, Ornella Badéry -. L'objectif est de présenter la Basse Vallée d'Aoste aux visiteurs du musée en leur proposant des suggestions qui les invitent à découvrir les environs''.



Le projet multimédia se complète avec la nouvelle section Dintorni su rle site du Fort di Bard, entièrement dédiée au territoire de la Basse Vallée d'Aoste et également disponible en français et en anglais. À l'intérieur, chaque municipalité a une présentation qui illustre les principaux points d'intérêt, tous géolocalisés.



La section Dintorni se complète avec les pages dédiées aux 22 opérateurs commerciaux qui ont signé le protocole d'entente et avec quelques propositions d'itinéraires qui varient selon la saison de l'année.