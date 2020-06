Ad Aosta una panchina del centro diventa 'giardino per un giorno'

Piazze e statue, marciapiedi e scalinate, fontane e gondole delle principali città italiane trasformati per la prima volta in “giardini per un giorno” con i fiori e le fronde dei vivaisti italiani messi in ginocchio dalla crisi generata dal coronavirus per il lockdown e la pioggia di disdette per la cancellazione di matrimoni, eventi e cerimonie come mai era accaduto nella storia del nostro Paese.

La mobilitazione, che si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti virus a colpi di petali e colori, è organizzata dalla Coldiretti in collaborazione con l'Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani e Federfiori sabato 27 giugno 2020 a partire dalle ore 9,30 lungo tutta la Penisola, da Venezia con la gondola fiorita in Piazza San Marco fino a Napoli in piazza Mercadante con la statua infiorata fino alla Capitale.

Anche ad Aosta sarà arricchita di una composizione floreale, a testimonianza della bellezza, una panchina di Via Croce di Città nel pieno centro cittadino. L’allestimento rimarrà visibile per 24 ore.

Per l’occasione, inoltre, a livello nazionale verrà diffuso l’esclusivo report di Coldiretti su “Il crack dei fiori italiani al tempo del coronavirus” con dati, prospettive e analisi.