Ripresa la maratona del Consiglio Valle sul 'pacchetto anticrisi'

E' ripresa alle 9 di questa mattina la discussione generale in Consiglio Valle sul disegno di legge di assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2020 da 161 milioni di euro, che contiene le misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

All'esame dei consiglieri, i 226 emendamenti presentati dai diversi gruppi: un confronto nel merito alla luce della presa d'atto dello stesso presidente della Giunta, Renzo Testolin, del fatto che ormai la maggioranza ha perso i numeri e non è più tale. Lo stesso Testolin ha fatto intravedere la disponibilità dell'Esecutivo a trovare un appoggio temporaneo per far approvare il ddl.

"Le categorie premono, la comunità valdostana è attenta e aspetta risposte che non possiamo più posticipare" ha detto il Presidente della Giunta ieri sera uscendo dall'aula.