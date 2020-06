Vèrres, allarme per un 49enne scomparso da domenica notte

L'ultimo avvistamento risale alla notte di domenica notte a Verrès. Da quel momento si sono perse le tracce di Diego Chanoux, di 49 anni, residente da un anno nel comune della bassa Valle, che tra domenica e lunedì scorsi si è allontanato da casa a piedi, senza cellulare né borsello dal quale pare non si separasse mai quando usciva.

Al momento della scomparsa indossava short rossi, una maglietta gialla e scarpe sportive.

Non avrebbe portato con sé cappellino e occhiali come d'abitudine, ma aveva i capelli rasati ed è un po’ stempiato. Le ricerche, alle quali partecipano le Forze dell'ordine e volontari del soccorso, sono condotte soprattutto in bassa Valle.