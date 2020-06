Luigi Bolici nuovo segretario Savt Ecole

Il Comité Directeur del Savt École, riunitosi il 24 giugno al Cral Cogne di Aosta, ha eletto con voto unanime Luigi Bolici nuovo segretario della Categoria Scuola.

Il nuovo segretario sarà affiancato dall'insegnante Sabrina Borre, che è stata eletta vice-segretaria della Categoria, con l'incarico di seguire specificatamente il settore dell'istruzione primaria ed educativo.

"La scelta del Comité Directeur è ricaduta su Bolici - si legge in una nota - perché il Direttivo ha ritenuto di valorizzare prima di tutto le ampie ed apprezzate competenze acquisite nel corso del tempo dallo stesso Bolici, in forza al Savt dal 2013 e funzionario del settore scuola nel corso degli ultimi otto anni".

Con l'elezione del nuovo segretario il Comité Directeur ha inoltre confermato il modello di gestione collegiale della categoria, "quale prezioso elemento di democrazia interna e strumento per favorire la partecipazione e la rappresentatività dei diversi segmenti d'istruzione".

La segreteria del Savt École, in seguito all'ultimo riassetto, risulta così composta: Luigi Bolici, Segretario; Sabrina Borre, Vice-segretaria; Daniele De Giorgis, secondaria di primo grado; Marco Goresi, educatore di Convitto; Lidia Milliery, scuola primaria; Loris Orantelli, scuola dell'infanzia e Giorgia Sordi, scuola secondaria di secondo grado.

Nel discorso di investitura, Bolici ha confermato la collocazione del Savt École nel quadro della scuola valdostana, con un preciso richiamo al valore dell'unità sindacale e l'intenzione di lanciare alle altre organizzazioni sindacali scolastiche valdostane la proposta, per il prossimo mese di settembre, di un attivo unitario per rilanciare l'azione sindacale sui temi più urgenti di questa fase storica, dal rientro in sicurezza all'annosa questione del precariato. Bolici ha inoltre ribadito l'impegno del Savt École in quanto sindacato confederale ed autonomista, cui spetta la tutela delle caratteristiche della comunità regionale e la difesa del modello di scuola valdostano, a partire dalla tutela del francese e dalla valorizzazione del suo insegnamento. Il SAVT École intende rilanciare l'attenzione sulle competenze attuative ed integrative della Regione derivanti dallo Statuto di Autonomia, per richiedere un potenziamento delle assunzioni nella scuola valdostana, al fine di affrontare l'emergenza contingente e anche, in prospettiva, di implementare e migliorare sia il funzionamento che l'offerta formativa della scuola valdostana, a beneficio di lavoratori, alunni e famiglie.