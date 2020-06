Vittoria e Loredana colonne della Saint Roch

La famiglia Rosset ringrazia Loredana Bionaz e Vittoria Padalino per i 30 anni condivisi insieme. Un'avventura di più di 3 decenni, che ha visto il passaggio di generazione della Saint Roch e la nascita dell'azienda Agricola Rosset. Ringraziamo infinitamente per il lavoro svolto con dedizione in questi anni da Vittoria e Loredana.