Il processo Geenna stenta a decollare

A Saint Pierre serpeggiava una vena di razzismo, perché calabrese, nei confronti di Monica Carcea, assessore comunale alle Finanze eletta nel 2015 e arrestata nel gennaio 2019 nell’ambito dell’inchiesta Geenna e accusata di concorso esterno in associazione mafiosa. Anche se non è una novità che sia diffusa la vena razzista nei confronti di chi giunge da fuori Valle ed in particolare nei confronti dei meridionali, oggi lo ha dimostrato l'avvocato difensore Francesca Peyron che ha ha letto il testo di una e-mail inviata nel "gruppo giunta" il 3 gennaio 2018 dall'allora vicesindaco, Ermanno Bonomi: "Purtroppo oggi ho assistito, o meglio ho ascoltato, delle affermazioni vergognose.

Mi riferisco a Liliana" Armand, allora consigliere comunale, "quando ha detto a Monica, riferendosi ai suoi parenti calabresi, che dovrebbero mettere della dinamite alla Lanterna. Non scherziamo, sono dispiaciuto per Monica e prendo le distanze da questi comportamenti. Forse ho sbagliato a non intervenire subito. Solo scendendo in macchina mi sono reso conto della gravità del comportamento che va censurato. Chiedo a Paolo Lavy", l'allora sindaco, "di sentire Liliana e di porre le sue scuse immediate a Monica".

A parte questo fatto l’udienza ha messo in evidenza che tutti erano impegnati a convincere la signora Carcea a candidarsi. Lo ha detto il marito dell’imputata che prima delle comunali del 2015 sono stati, in momenti diversi, gli ex sindaci Giuseppe Jocallaz, Daniela Lale Demoz e l'attuale consigliere regionale Alessia Favre (eletta allora nella minoranza del Comune).

Per quanto riguarda poi la proroga di un appalto per i trasporto scolastico del valore di 17 mila euro, sul quale si è incentrata l’attenzione degli inquirenti, l'ex assessore ai lavori pubblici di Saint-Pierre, Giuseppe Jocallaz, sentito come testimone della difesa ha detto: “Si era discusso in giunta sulla necessità di bandire la gara, su questo eravamo tutti d'accordo", quindi anche Monica Carcea, che è accusata dalla procura di Torino di essersi spesa per la proroga dell'affidamento del servizio a Salvatore Addario, cugino di Antonio Raso, imputato per associazione a delinquere di stato mafioso. In giunta, ha riferito Jocallaz, "eravamo tutti un po' dubbiosi, non solo lei", Monica Carcea, rispetto alla "proposta dell'assessore" all'Istruzione Alessandro Fontanelle di inserire nel capitolato la richiesta di "mezzi con una certa qualità" di emissioni ambientali, in quanto c'era il pericolo di limitare troppo la partecipazione alla gara.

"Tanto che il capitolato era stato impostato come il precedente". Nonostante la volontà di bandire una nuova gara per il servizio che avrebbe dovuto partire dal settembre 2016 "gli uffici non riuscirono a preparare la documentazione". Aspetto, quest'ultimo, confermato anche dall'ex vicesindaco Ermanno Bonomi: all'insediamento della nuova giunta, nel 2015, il "Comune era disastrato" e "fare un bando per il taxi-bus portava via troppo tempo".

Rispondendo all'avvocato Claudio Soro (difesa Carcea con la collega Francesca Peyron) Bonomi ha poi detto che "i rapporti con Carcea erano ottimi" e confermato che "il segretario comunale" aveva "detto che non c'erano alternative" alla proroga del bando. Il processo Geenna riguarda la presunta attività della ‘ndragheta in Valle d’Aosta nella quale sono coinvolti politici, amministratori ed imprenditori che sono stati arrestati il 23 gennaio del 2019 e oggi alcuni sono detenuti e altri agli arresti domiciliari.