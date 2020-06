Brissogne: Assemblea consiliare per approvazione variazione bilancio

Il Consiglio comunale di Brissogne è convocato per le ore 18,30 di lunedì 29 giugno , nella sala consiliare, con sei punti all’ordine del giorno. Dopo la discussione su eventuali interrogazioni a risposta immediata, i consiglieri procederanno con la ratifica della deliberazione di variazione al Bilancio adottata in via d’urgenza dalla Giunta il 13 maggio scorso. Sarà poi esaminata, per l'approvazione, la seconda variazione al Bilancio di previsione 2020/22 e il relativo Documento unico di programmazione.

In chiusura, esame e approvazione della convenzione per la gestione del percorso silo-pedonale dell’Unité des Communes valdôtaines du Mont-Émilius.