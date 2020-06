NUOVO ACCORDO CON UNICREDIT PER AGEVOLAZIONI SU POS FISICO/VIRTUALE E APERTURA CONTO PER NUOVI CLIENTI

Confcommercio ha rinnovato la convenzione UNICREDIT

Cosa prevede l’accordo

Unicredit offre agli associati Confcommercio, dietro presentazione di valida tessera associativa, e nuovi clienti Unicredit condizioni interessanti per POS fisico o virtuale e per l’apertura di un nuovo conto corrente.

Servizio POS Fisico

– Installazione: Gratuita

– Fee mensile per terminale: €11,90 (Gratuita per 9 mesi)

– Commissioni Carta Bancomat: 0,40%

– Commissioni Carta di Credito: 0,90%

Servizio POS Virtuale (Servizio non disponibile per le attività ricettive e noleggio autoveicoli)

– Canone

mensile Pagonline: €7,90

– Commissioni sul transato: 1,30%

(oltre €100.000/anno di transato per punto vendita: 1,15%)

Conto IMPRENDO ONE

– Canone mensile: €10 anziché €12

(Gratuito per i primi 12 mesi)