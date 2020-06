Sedici evasori totali scoperti in Valle nel 2019 dalla Guardia di finanza

Sedici evasori totali e 26 tra persone fisiche e aziende sottoposti ad accertamenti antimafia sul patrimonio. Sono i due dati maggiormente rilevanti che si desumono dal bilancio dell'attività della Guardia di Finanza in Valle d'Aosta nel 2019, diffuso in occasione del 246esimo anniversario della fondazione del Corpo.

La cerimonia si è svolta nella caserma del Comando regionale in forma privata nel rispetto delle norme anti Covid-19, alla presenza quale autorità civile del Presidente della Giunta e prefetto, Renzo Testolin.

Nel suo intervento rivolto ai militari da lui comandanti, il generale Raffaele Ditroia, ha sottolineato che per salvaguardare il il 'sistema Paese' nella delicata fase post emergenza occorre combattere ogni sorta di infiltrazione e orientare le attività investigative al contrasto degli interessi finanziari, economici e imprenditoriali della criminalità organizzata. Grande attenzione dovrà essere posta, ha ribadito Ditroia, al riciclaggio ovvero al "reimpiego di proventi illeciti nei cosiddetti 'beni rifugio' (metalli preziosi opere d'arte, valute ecc.), nonchè connessi con la gestione dell'emergenza sanitaria"

La logica è di “salvaguardare il ‘sistema Paese’ nella delicata fase post-emergenza”, attraverso attività investigative “orientate verso contesti” tali da risultare “connotati da concreti ed immediati profili di rischio, focalizzando l’attenzione sulla conclusione di negozi giuridici da parte di soggetti apparentemente privi di adeguate capacità finanziaria”, oppure sul “reimpiego di proventi illeciti nei cosiddetti ‘beni rifugio’ (diamanti, metalli preziosi, valute pregiate, opere d’arte, reperti archeologici), nonché connessi con la gestione dell’emergenza sanitaria”.

Tra i dati più significativi delle iniziative delle Fiamme Gialle valdostane, il sequestro di beni per circa due milioni e mezzo nell'ambito di accertamenti su reati fallimentari;sono stati scoperti 16 evasori totali per un'indebita sottrazione all'erario di sette milioni e 427 mila euro; dodici i residenti denunciati per reati fiscali mentre ammonta a un milione e 699 mila euro il valore dei beni sequestrati nel contesto delle indagini.

Grande lavoro è stato svolto nel contrasto del traffico di stupefacenti: 19 persone sono state arrestate e sono stati sequestrati 11 chili di droga ovvero 10 chili e mezzo di eroina, tre etti di hashish e marijuana, un etto e mezzo di cocaina e altrettanto di droghe sintetiche.

Operative h 24 e per tutto l'anno le stazioni del Soccorso alpino della Guardia di finanza ad Entrèves di Courmayeur e a Cervinia, che hanno svolto con l'aiuto delle unità cinofile e dell'elisoccorso 76 interventi in ambiente montano e impervio, traendo in salvo 119 persone, tra alpinisti, sciatori ed escursionisti in difficoltà. Nel corso della cerimonia il generale Raffaele Ditroia ha anche annunciato il suo prossimo trasferimento, tra due mesi circa, in settore del Comando delle Fiamme Gialle in Liguria.