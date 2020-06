Processo Geenna; Bruno Milanesio, 'aiutai Nicola Prettico alle elezioni comunali nel 2015'

"Diedi un aiuto elettorale a Nicola Prettico durante la campagna per le elezioni comunali del 2015". Lo ha detto l'architetto aostano Bruno Milanesio, già leader del Psi valdostano ed ex Amministratore unico della società Nuv che sta realizzando la Nuova università della Valle, sentito come testimone nel processo Geenna su una presunta 'locale' di 'ndrangheta in Valle.

Imputati sono Marco Sorbara, consigliere regionale sospeso; Monica Carcea, ex assessore al Comune di Saint-Pierre (sciolto nell'ottobre scorso per infiltrazione 'ndranghetista a seguito della relazione della Commissione antimafia), entrambi accusati di concorso esterno in associazione mafiosa; Nicola Prettico, consigliere comunale ad Aosta sospeso, Alessandro Giachino, dipendente del Casinò di Saint-Vincent e il ristoratore Antonio Raso, tutti e tre accusati di associazione per delinquere di stampo 'ndranghetista e quindi di essere membri della locale di Aosta. Altri 11 imputati sono a processo in rito abbreviato al tribunale di Torino (sentenza attesa per il 17 luglio).

Milanesio, chiamato a deporre dall'avvocato Nilo Rebecchi, difensore di Prettico, ha poi spiegato in cosa consistette il sostegno: "lo misi in contatto con un altro candidato della lista Uv per aiutarsi a vicenda scambiandosi le preferenze". Milanesio ha precisato di aver conosciuto diversi anni fa la famiglia Prettico; "Nicola si era avvicinato al Partito socialista, poi scelte l'autonomismo dell'Uv, mi è sempre sembrato una persona disponibile al confronto, appassionato di politica e di buon carattere; non ricordo di aver fatto esplicitamente il suo nome a qualcuno; non avevo un interesse particolare in tal senso"

Prima di Milanesio aveva deposto in aula Vincenzo Marrapodi, sindaco di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) dal 1986 al 1988 e dal 1993 al 2001. All'avvocato Rebecchi premeva smontare un'ipotesi dell'accusa riguardo ai viaggi di Prettico in Calabria: durante un colloquio del gennaio 2016 - citato nell'ordinanza del gip di Torino - tra un artigiano valdostano e Marco Di Donato, presunto capo della locale di 'ndrangheta di Aosta, era emerso che "il consigliere comunale di Aosta Nicola Prettico si era recato in aereo Calabria, a San Luca, per partecipare ad una riunione di 'ndrangheta".

Marrapodi ha sostenuto che "i viaggi di Nicola Prettico a San Giorgio Morgeto erano legati al fatto che lui aveva amici giù, lo invitavano tutti. Era molto popolare tra i miei compaesani, lo invitavano per stare insieme, era quasi un cittadino onorario". Ha poi detto di aver conosciuto Nicola Prettico "quando si era candidato, me lo aveva presentato l'ex sindaco di Aosta Guido Grimod; ha un anno in più di mia figlia e negli anni è nato un rapporto di amicizia. Quando venivo in Valle d'Aosta ci incontravamo quasi sempre".

"Nel 2001 - ha ricordato l'ex primo cittadino di San Giorgio Morgeto - fui invitato dall'allora sindaco di Aosta Grimod in occasione della Fiera di Sant'Orso per siglare la Carta dell'Amicizia tra i nostri due paesi e da quel giorno salgo spesso in Valle d'Aosta, dove inoltre da anni lavora mia figlia".

Marrapodi ha poi spiegato che un agente immobiliare che si muoveva tra la zona di Palmi e Mentone (Francia) "voleva introdurmi nella massoneria e mi propose di incontrarmi a Mentone. In quell'occasione mi sono fatto accompagnare da Prettico. Poi abbiamo scoperto che non c'entrava tanto la massoneria ma si tratta più che altro di un gruppo di amici che si riunivano". In merito all'eventuale ingresso di Prettico in un'altra loggia, Marrapodi ha detto: "fino a quando ci siamo frequentati non mi risulta".

Marrapodi ha poi confermato di conoscere Marco Di Donato ("l'ho conosciuto alla pizzeria La Rotonda") e Antonio Raso (un "ragazzo che si è fatto da solo").



Dall'ordinanza Geenna del gip di Torino era emerso che Nicola Prettico non aderì al progetto massonico aostano a cui aveva partecipato, tra gli altri, Antonio Raso, proprio a causa dell'esclusione di Vincenzo Marrapodi, che in passato secondo l'accusa aveva "permesso l'entrata di Prettico nella massoneria". Nell'udienza dello scorso 10 giugno un testimone ha riferito che Prettico - con cui lavorava al Casinò di Saint-Vincent - "mi disse nel 2016 di far parte della massoneria. Mi sembra che disse di farne parte a Torino. Non mi spiegò cosa lo spinse a iscriversi".



Nell'ordinanza del gip di Torino si legge che "dall'adesione alla massoneria da parte di alcuni associati, emerge che la locale di Aosta si muove con schemi ricorrenti per le compagini di criminalità di stampo mafioso, orientate a creare legami con detta associazione segreta proprio al fine di intrecciare rapporti in grado di fortificare la struttura del sodalizio".